Mehmet Ali Erbil özür diledi

Sosyal medya fenomeni ve şarkıcı Ece Ronay'ın taciz suçlamasıyla karşı karşıya kalan şovmen Mehmet Ali Erbil, kamuoyundan özür diledi.

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Mehmet Ali Erbil, geçen günlerde Belarus’un başkenti Minsk’teki Double Tree by Hilton Otel & Casino’da İbrahim Tatlıses’le birlikte sahneye çıktı.

Ece Ronay’ı taciz ettiği iddialarıyla gündeme gelen Erbil, sahne öncesi soruları yanıtladı.

Bundan sonra daha dikkatli olacağını söyleyen Erbil, açıklamaları sırasında kamuoyundan da özür diledi.

Erbil, “İnsanlar beni biliyor. Bundan sonra daha ince eleyip sık dokurum. Bunun farkına vardım. Bir tek yanlışım o. Kamuoyundan özür diyorum” dedi.

“SOSYAL MEDYADA YÜRÜMEYECEĞİM”

Erbil, “Bundan sonra da sosyal medyada yürümeyin” diyen bir basın mensubuna ise “Bundan sonra sosyal medyada yürümeyeceğim. Benim en büyük yürümem takibe takip…” diyerek karşılık verdi.

NE OLMUŞTU?

Ece Ronay, yeni şarkısının klibinde yer alan Mehmet Ali Erbil’in kendisine gönderdiği “Bu akşam yanınızda uyumak istiyorum” şeklindeki mesajlarını ifşa ederek, tacize uğradığını öne sürmüştü.

Ronay, daha sonra mahkemeye başvurarak Erbil hakkında iki ay süreyle tedbir kararı aldırmıştı.

Ece Ronay, Erbil ile buluşan nişanlısı Mehmet Bilir’le ayrıldığını da “Erkekler kendi arasında anlaşmış. Sanırım artık nişanlım değil” sözleriyle duyurmuştu.

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