Mehmet Ali Erbil sessizliğini bozdu

Uzun zamandır hastalıklarla mücadele eden Mehmet Ali Erbil, zor günleri atlattı. Bir süredir tedavilerine evinde devam eden Erbil, sessizliğini bozdu. Sağlık durumundan, yaşadığı dedelik heyecanını her şeyi anlatan Erbil içini döktü.

“BİR BUÇUK SENEDİR YATIYORUM”



Bir magazin programına konuk olan ünlü komedyen, “Bir buçuk senedir yatıyorum. Geçen sene hastanedeydim, ondan önceki senelerde de hep işteydim.

“SAĞLIK, NEŞE, MUTLULUK” İSTİYORUM

Bu yıl başını ailemle birlikte geçirdim. Torunum doğdu arka arkaya çıktık hastaneden…2020'den önce sağlık sonra neşe, mutluluk en son da para diliyorum” dedi.