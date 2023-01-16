Mehmet Ali Erbil sevenlerini korkuttu
Mehmet Ali Erbil'in Kuzey Kıbrıs'ta aniden rahatsızlanarak ambulansla hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.
2018 yılından beri sağlık sorunlarıyla mücadele eden Mehmet Ali Erbil, evinin banyosunda düşmüş ve kırılan kaburgaları akciğer zarını yırtarak iç kanamaya neden olmuştu.
Daha sonrasında ‘kaçış sendromu’ hastalığı da nükseden Erbil, aylarca yoğun bakımda kalmıştı.
KIBRIS’TA ANİDEN HASTANEYE KALDIRILDI
Ünlü şovmen sevenlerini yine korkuttu. Kıbrıs’ta üst solunum yolundan rahatsızlanan Mehmet Ali Erbil, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Müşahede altına alınan Erbil’in sağlık durumuyla ilgili ise henüz bir açıklama yapılmadı.