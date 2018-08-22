Mehmet Ali Erbil tekerlekli sandalyede…

Yaptığı paylaşımlarla adı felaket tellalına çıkan Onur Akay, Mehmet Ali Erbil’le ilgili bir yazı yazarak, Erbil’in tekerlekli sandalye ile sahneye çıktığını duyurdu.

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Akay, ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'le ilgili kötü bir haber verdi. “Onun için Mehmet Ali Erbil” başlıklı bir yazı kaleme alan Akay, bayramın 1. Günü Kıbrıs'ta sahne alan Erbil'in aniden rahatsızlandığını duyurdu.

“SAHNEYİ BIRAKMADI”

Mehmet Ali Erbil'in sahnede çekilmiş fotoğrafını da paylaşan Akay, “Mehmet Ali Erbil, bayramın birinci günü Kıbrıs’ta sahneye çıktı. Ancak Erbil, sahne öncesi aniden müthiş bir baş dönmesi ve mide bulantısı ile fenalaştı ve sahneye bile çıkamayacak duruma geldi. Vertigo hastalığı nedeniyle zor anlar geçiren Mehmet Ali, tekerlekli sandalye ile sahneye çıktı ama o halde bile sahneyi bırakmadı ve “Bütün dünya buna inansa” şarkısını seslendirirdi. İşte onun için o Mehmet Ali Erbil” notunu düştü.