Mehmet Ali Erbil, tekrar hastaneye kaldırıldı

Temmuz ayında hastaneden çıkan ve geçtiğimiz günlerde apar topar kalp spazmı geçirmesinden dolayı yeniden hastaneye kaldırılan ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil bir kez daha sevenlerini endişelendirdi.

İKİ BEYİN DAMARI TIKANDI

TV8’de yayınlanan magazin programının haberine göre; dün gece sabaha karşı üçte, iki beyin damarının tıkanması nedeniyle Mehmet Ali Erbil’in yakınları tarafından son anda hastaneye yetiştirdiği belirtildi.

GEÇTİĞİMİZ HAFTA TABURCU OLMUŞTU

Kaçış sendromu hastalığı nedeniyle 258 gün yoğun bakımda yatan ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, 1 hafta önce kalp spazmı geçirerek yeniden hastaneye kaldırılmıştı. Erbil sonrasında taburcu olmuştu.

PROFESÖR KARDEŞİNDEN AÇIKLAMA

Prof. Dr. Yeşim Erbil, ağabeyinin sağlık durumuyla ilgili bir açıklamada bulundu. Erbil, sabaha karşı üçte hastaneye kaldırılan ünlü şovmenin sağlık durumu hakkında şunları söyledi:

“Abim bildiğiniz gibi çok yorucu bir hastane süreci yaşadı. Evinde olsa da doktorları tarafından yakın takip altındaydı. Baş ağrısı nedeni ile yapılan incelemelerde beyinde çok ufak bir alanda kan akımının azaldığı saptandı. Bu nedenle yakın izlem amacı ile yatış yapıldı. Bilinci açık konuşuyor yemek yiyor. Endişe edecek bir şey yok. Bu kadar ağır bir süreç sonrasında bu tarz olaylar olabilir. Allah beterinden korusun. Hastalık da şifa da Allah’tan. Yine taburcu olup kendi sayfasından komik paylaşımlar yapar inşallah.”