Evinin banyosunda düşerek hastaneye kaldırılan ve sonrasında yıllardır mücadele ettiği kaçış sendromu hastalığı nükseden Mehmet Ali Erbil, verdiği kilolarla dikkat çekti.

Şovmen Mehmet Ali Erbil, yaklaşık 10 ay önce evinin banyosunda düşerek hastaneye kaldırılmış ve uzun bir süre yoğun bakımda tedavi görmüştü. Zorlu süreci atlanan ünlü şovmen 2019’un Haziran ayında tedavi gördüğü hastaneden taburcu olarak evine yerleşmişti. Yaşanan bu zorlu sürecin ardından Mehmet Ali Erbil’in verdiği kilolar gözden kaçmadı.

HIZLA ERİDİ

27 Eylül’de Kanal D ekranlarında yayınlanan bir magazin programına konuk olan ve aldığı kilolarla dikkat çeken Mehmet Ali Erbil adeta eridi. Hızla verdiği kilolarla dikkat çeken Mali’nin hastalık sürecindeki yorgunluğu da yüzüne yansıdı.