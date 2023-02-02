Mehmet Ali Erbil: Yaşadığım onca hastalığa ver Çağla’m

Çağla Şıkel'i vefasızlıkla suçlayan Mehmet Ali Erbil, ünlü sunucu hakkında sert ifadeler kullandı. Erbil, daha sonra Şıkel'den özür dileyerek "Yaşadığım onca hastalığa ver Çağla'm" dedi.

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Şovmen Mehmet Ali Erbil, geçen gün telefonla bağlandığı bir programda manken ve sunucu Çağla Şıkel’i vefasızlıkla suçlamıştı.

Şıkel için “Şimdi bir kanalda sunuculuk yapıyor diye eski günlerini unuttu. Programına gittim, para aldım. “O dönem Çarkıfelek’te hostes olmak için kapımda yatarlardı. Stelyo Pipis ile sevgili olup hosteslik yaptı. Kulisimden çıkmazdı. Artık hangi anlamda anlıyorsanız anlayın” diyen Erbil geri adım atıp özür diledi.

“ÇAĞLA DÜNYA AHİRET KARDEŞİMDİR”

Mehmet Ali Erbil Instagram hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Sabahın erken saatinde aniden bağlandığım canlı yayında aslında çok kırıldığımı ifade etmek isterken amacını aşan, kontrolsüz, istemsiz sözler söylemişim. Yayının tekrarını izlediğimde fark ettim durumun vehametini.”

“Çağla benim dünya ahiret kardeşimdir. Ben duygusal bir adamım. Beni herkes tanır. Çağla bu kadar kıymetli olmasa benim için bu derece kırılmazdım zaten. Ben onun başarılarıyla gurur duyarken onun mesleğinin ilk adımlarında yanında olduğumu unutmuş gibi davranmasıydı beni üzen. Ama ne kadar üzüldüysem de bugünkü sözleri sarfetmeme sebep olmamalıydı.”

“Hepinizin huzurunda özür diliyorum kendisinden. Yayına çıkmak için para aldım bile demişim; oysa ki bu da doğru değil. Yurt dışındaydım, uçak biletini biz karşılayalım gel dediler gittim; hepsi bu. Yaşadığım onca hastalığa ver Çağla’m.”

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