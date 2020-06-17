Mehmet Ali Erbil yavru ayı besledi

Uzun bir süredir sağlık sorunlarıyla boğuşan Mehmet Ali Erbil, zaman zaman yaptığı paylaşımlarla takipçilerini sağlık durumu hakkında bilgilendiriyor. Erbil, hesabından yaptığı son paylaşımda bebek ayı doyururken çekilmiş görüntülerini takipçilerine iletti.

Geçtiğimiz yıl evinin banyosunda düşerek kaburgalarını kıran, daha sonra yıllardır mücadele ettiği kaçış sendromu hastalığı nükseden ve uzun süre yoğun bakımda kaldıktan sonra hastaneden taburcu olan sanatçı Mehmet Ali Erbil, tekerlekli sandalye ile İstanbul Çekmeköy’de bulunan bir hayvanat bahçesini ziyaret etti.

Erbil, yavru ayı Diva'yı elleriyle besleyerek süt içirdi.

Mehmet Ali Erbil uzun bir zaman sonra ilk defa dışarıya çıktı. Erbil, İstanbul Çekmeköy’de bulunan bir hayvanat bahçesini ziyaret etti. Tekerlekli sandalyedeki Erbil'i oyuncu Tolga Yüce gezdirdi. Erbil, yavru ayı Diva'yı elleriyle besleyerek süt içirdi ve o anları Instagram hesabı üzerinden paylaşarak takipçilerine moralinin ve keyfinin yerinde olduğunu gösterdi.