Mehmet Ali Erbil yeniden hastaneye kaldırıldı

‘Kaçış Sendromu' hastalığının nüksetmesi nedeniyle 258 gün boyunca yoğun bakımda yatan Mehmet Ali Erbil, Temmuz ayında taburcu olmuştu.

Mehmet Ali Erbil’in evinde ikinci kez düştüğü ve hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Erbil’in sağlık durumunun iyi olduğunu belirtildi.

GÖZYAŞLARI İÇİNDE ANLATMIŞTI

Geçtiğimiz günlerde Mehmet Ali Erbil, Jülide Ateş'in sunduğu '40' programına katılmış ve çocukluk yıllarını anlatırken ağlamıştı.

Jülide Ateş'in, “Anne ve babanıza hala öfkeli misiniz?” sorusuna Erbil, “14 yaşıma geldiğimde, üvey baba beni ergen döneme girdiğim için evde istemedi. Annem de çaresiz kaldı, çok sevdiği için saygı duyuyorum, bize sahip çıkamadı. Film gibi, üvey annem de abimi istemedi. Dediler ki bunlara bir yatılı okul bulalım, en yakını baba sanatçı ya, konservatuar olur. İkimizi de konservatuar sınavlarına soktular, ben 14 abim 17 yaşındaydı. Beni üstün yetenek olarak 14 yaşında konservatuara aldılar, ilk öğrenciyimdir. Ağabeyim kazanamadı. Ben yatılı okula girmiş oldum ve annem Ankara'da ben de Ankara'da okuyorum. Yine ilişkimiz hiç normal değil” demişti.

İlginizi Çekebilir Mehmet Ali Erbil gözyaşları içinde anlattı: Annemi sevemedim asla!