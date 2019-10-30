Mehmet Ali Erbil yeniden yoğun bakıma alındı
Evinin banyosunda geçirdiği kaza sonucu kaburgalarında kırık meydana gelen ve hastaneye kaldırılan Mehmet Ali Erbil buradaki tedavisi sırasında ‘Kaçış sendromu’ hastalığının nüksetmesi dolayısıyla uzun süre yoğun bakımda yattı. Erbil 258 gün yoğun bakımda tedavi gördükten sonra Temmuz ayında taburcu olmuştu.
YOĞUN BAKIMA ALINDI
Neler Oluyor Hayatta adlı programda kısa süre önce verdiği kilolarla gündeme gelen Erbil’in sabah saatlerinde hastaneye kaldırıldığı ve yoğun bakıma alındığı yönünde bir iddia ortaya atıldı. Koroner yetmezlik nedeniyle yoğun bakıma kaldırıldığı söylenen Erbil’in Maslak’taki bir hastaneye kaldırıldığı söylendi.