Mehmet Ali Erbil yoğun bakımdan çıktı
Uzun bir dönemdir hastanede tedavi görmekte olan ünlü televizyon şovmeni Mehmet Ali Erbil, geçtiğimiz aylarda sağlığına kavuşmuş ve tedavi gördüğü hastaneden taburcu olmuştu. Geçtiğimiz hafta tekrar hastaneye kaldırılarak yoğun bakım ünitesine alınan Erbil’den sevindiren haber geldi.
YOĞUN BAKIMDAN ÇIKTI
Maslak’ta bulunan özel bir hastanenin yoğun bakım ünitesinde yaşam savaşı veren Mehmet Ali Erbil’in yoğun bakım ünitesinden çıkartılarak müşahede odasına alındığı bilgisine ulaşıldı. Erbil’in sağlık durumunun bir süre doktor gözetimi altında devam edeceği öğrenildi.