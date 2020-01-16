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Mehmet Ali Erbil yoğun bakımdan çıktı
Mehmet Ali Erbil yoğun bakımdan çıktı
Evinin banyosunda düşerek kaburgalarını kıran, daha sonra yıllardır mücadele ettiği kaçış sendromu hastalığı nükseden ve geçtiğimiz günlerde yeniden hastaneye kaldırılan Mehmet Ali Erbil'in yoğun bakım ünitesinden çıkarak müşahede altına alındığı bilgisine ulaşıldı.
Magazin 16 Ocak 2020 - 09:26

Uzun bir dönemdir hastanede tedavi görmekte olan ünlü televizyon şovmeni Mehmet Ali Erbil, geçtiğimiz aylarda sağlığına kavuşmuş ve tedavi gördüğü hastaneden taburcu olmuştu.  Geçtiğimiz hafta tekrar hastaneye kaldırılarak yoğun bakım ünitesine alınan Erbil’den sevindiren haber geldi.

YOĞUN BAKIMDAN ÇIKTI

Maslak’ta bulunan özel bir hastanenin yoğun bakım ünitesinde yaşam savaşı veren Mehmet Ali Erbil’in yoğun bakım ünitesinden çıkartılarak müşahede odasına alındığı bilgisine ulaşıldı. Erbil’in sağlık durumunun bir süre doktor gözetimi altında devam edeceği öğrenildi.

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