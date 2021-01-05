Mehmet Ali Erbil yürümeye başladı

Kaçış sendromu hastalığıyla mücadele eden ve kemik iliğindeki değişim nedeniyle kök hücre tedavisi gören şovmen Mehmet Ali Erbil, yeniden yürümeye başladı.

Uzun zamandır fizyoterapist eşliğinde çalışan Erbil, yardım almadan adım attığı anın görüntüsünü sosyal medya hesabından paylaştı.

63 yaşındaki şovmen, Instagram gönderisine, “Başta fizyoterapistim Hilmi Erenler olmak üzere bu zor günlerde görev yapan tüm sağlık çalışanlarımıza teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

KAÇIŞ SENDROMU NEDİR?

Tedavisi olmayan hastalıkların başında yer alan kaçış sendromu, ülkemizde de görülmeye başlamıştır. 1960 yılından beri kendini gösteren bu sendrom, Capillary leak syndrome ismi ile tıp biliminde yer almaktadır.

Eski yıllarda nadir olarak görülen bu hastalık türü, günümüzde artış göstermiştir. Mehmet Ali Erbil ile tanınmaya ve duyulmaya başlayan bu rahatsızlığın nedeni, henüz ortaya çıkmamıştır. Damar dışına sıvı kaçması ile oluşan bu sendrom, tansiyon düşmesine ve kan basıncının azalmasına ve sonuç olarak hastanın şoka girmesine sebep olmaktadır.

Günlük hayatı olumsuz hale getiren hastalık, daha ağır hale geldiğinde diğer organları da olumsuz etkiliyor ve ani gelen krizler ölüm ile sonuçlanabiliyor. Psikolojik açıdan da kişiyi buhrana sokan sendromun yol açtığı septik şok reaksiyonun, ne zaman geleceği belli değildir.

Sağlık durumu günden güne iyiye giden Erbil, geçen gün de Instagram hesabından banyoda sakal tıraşı olduğu anları paylaştı.Gönderisine “İki yıl sonra ilk tıraşım, şükürler olsun” notunu düştü.