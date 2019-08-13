Mehmet Ali Erbil’den assolistlere bayram çağrısı

Uzun süre yoğun bakımda kalan ve sevenlerini korkutan Mehmet Ali Erbil aylarca süren tedavi sonrasında geride bıraktığımız Temmuz ayında taburcu edilmişti. Kısa süre içerisinde eski neşesine kavuşan ve sosyal medya hesabından da takipçilerini mutlu edecek paylaşımlarda bulunan Mehmet Ali Erbil, bu defa assolistlere bir çağrıda bulundu. Bayramını kutlamak için çikolata göndermiş olan Sibel Can üzerinden pek çok ünlü assolistin adını yazdığı bir paylaşımda bulunan Erbil, kendisine has üslubuyla benzer bir kutlamayı onlardan da beklediğini ima etti. İşte Mehmet Ali’nin o çağrısı:



