Mehmet Ali Erbil’den mesaj var

Kök hücre tedavisine başlayacak olan Mehmet Ali Erbil, öncesinde saçlarını tıraş ettirmişti. Yeni haliyle sevenlerinin karşısına çıkan Erbil, günün ilerleyen saatlerinde yeni bir paylaşımla takipçilerini mutlu etti.

Geçen ayın ortasında uzun bir süre sonra ilk defa dışarıya çıkan ve Çekmeköy’de bulunan bir hayvanat bahçesi ziyareti ile kendisini gösteren Mehmet Ali Erbil, yaşadığı sıkıntılardan kurtulmak adına kök hücre tedavisine başladı.

Saçlarını sıfıra vurduran ve kuaförde çekilmiş karesi kısa sürede sosyal medyaya düşen Mehmet Ali Erbil, sağlık durumunu merak eden hayranları için gece saatlerinde yeni bir paylaşımda bulundu.

Evinde dinlenirken çekilmiş bir karesini sosyal medya hesabı üzerinden takipçileriyle paylaşan Mehmet Ali Erbil, “iyiyim çok Şükür, dualarınız için sonsuz teşekkürler” notuyla kendisini merak edenleri bir nebze olsun rahatlattı.