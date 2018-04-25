Mehmet Ali Erbil’in dizi partneri öldü
Başrolü Yalçın Menteş’le paylaştığı Tatlı Kaçıklar dizisiyle 90’lı yıllara damga vuran Mehmet Ali Erbil, dizide birlikte oynadığı Cango adlı köpeğin hayatını kaybettiğini duyurdu.
Dönemin keyifli yapımlarından olan Tatlı Kaçıklar dizisinin adı içinde bulunduğumuz Nisan ayının başında bu defa dizide Tarumar karakterine hayat veren Dursun Ali Sarıoğlu’nun vefat haberiyle gündeme gelmişti. Mehmet Ali Erbil, Cango ile birlikte görüldüğü bir sahnenin fotoğrafını paylaşarak yanına da; ‘Tatlı Kaçıklar’daki partnerimi kaybettim’ notunu düştü.