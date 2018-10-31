Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
Mehmet Ali Erbil’in kardeşinden son dakika açıklaması!
Mehmet Ali Erbil’in kardeşinden son dakika açıklaması!
Mehmet Ali Erbil’in tedavi sürecinde yanından ayrılmayan kardeşi Prof. Dr. Yeşim Erbil'den abisi Mehmet Ali Erbil'in sağlık durumu hakkında yeni bir açıklama geldi.
Magazin 31 Ekim 2018 - 11:06

Mehmet Ali Erbil, geçtiğimiz hafta evinde düşerek yaralanmış, kaburgasının akciğerine battığı tespit edilen Erbil, acilen ameliyata alınmıştı. Uzun süredir Maslak’ta bulunan özel bir hastanenin yoğun bakım servisinde tedavi gören Mehmet Ali Erbil’in kardeşi  Dr. Yeşim Erbil, abisinin sağlık durumu hakkında sosyal medya sayfası üzerinden bir açıklama yaptı. Yeşim Erbil: “Mehmet Ali Erbil’in yoğun bakımda tedavisi devam ediyor. Bu ağır ve ciddi bir tablo olduğu için 3-5 günde tamamen iyileşmeyi bekleyemeyiz. Yoğun Bakımda bulunan her hasta için bu geçerlidir. 7.5 litre kanama olan bir insanda doğal olarak kalp, akciğer, böbrek fonksiyonları bozulabilir. Yapılan tedaviler ve önlemler hep bu yönde. Şu an organ fonksiyonlarında bizi telaşlandıracak bir bozulma yok. Hepsini atlatacak ben inanıyorum, dualarınız onu ayağa kaldıracak. Abim güçlüdür onu bekleyen evlatları, bizler ve sizler varsınız” ifadelerini kullandı.
erbil

İLGİLİ HABERMehmet Ali Erbil'in durumu kötüleşti
Son güncelleme: 11:12 - 31.10.2018

Merakla beklenen Yılmaz Özdil'in son kitabı "Mustafa Kemal" Plus abonelerine hediye.
Etiketler