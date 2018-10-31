Mehmet Ali Erbil’in kardeşinden son dakika açıklaması!

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Mehmet Ali Erbil, geçtiğimiz hafta evinde düşerek yaralanmış, kaburgasının akciğerine battığı tespit edilen Erbil, acilen ameliyata alınmıştı. Uzun süredir Maslak’ta bulunan özel bir hastanenin yoğun bakım servisinde tedavi gören Mehmet Ali Erbil’in kardeşi Dr. Yeşim Erbil, abisinin sağlık durumu hakkında sosyal medya sayfası üzerinden bir açıklama yaptı. Yeşim Erbil: “Mehmet Ali Erbil’in yoğun bakımda tedavisi devam ediyor. Bu ağır ve ciddi bir tablo olduğu için 3-5 günde tamamen iyileşmeyi bekleyemeyiz. Yoğun Bakımda bulunan her hasta için bu geçerlidir. 7.5 litre kanama olan bir insanda doğal olarak kalp, akciğer, böbrek fonksiyonları bozulabilir. Yapılan tedaviler ve önlemler hep bu yönde. Şu an organ fonksiyonlarında bizi telaşlandıracak bir bozulma yok. Hepsini atlatacak ben inanıyorum, dualarınız onu ayağa kaldıracak. Abim güçlüdür onu bekleyen evlatları, bizler ve sizler varsınız” ifadelerini kullandı.

