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Mehmet Ali Erbil’in korkutan hastane paylaşımı…
Mehmet Ali Erbil’in korkutan hastane paylaşımı…
Geride bıraktığımız gün Kıbrıs'ta sahne alan ve beyaz bıyıklarıyla dikkatleri üzerine çeken Mehmet Ali Erbil dün akşam yaptığı paylaşımla sevenlerini korkuttu.
Magazin 27 Eylül 2018 - 08:17

Yaşadığı sağlık sorunlarıyla zaman zaman haber olan 61 yaşındaki şovmen Mehmet Ali Erbil, geride bıraktığımız haftalarda Kıbrıs’ta sahneye tekerlekli sandalye ile çıkmış ve başta sevenleri olmak üzere onu izlemeye gelen herkesi şaşırtmıştı.

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Ciddi sağlık sorunlarıyla uğraştığı herkes tarafından bilinen Mehmet Ali Erbil, dün akşam sosyal medya hesabından çarpıcı bir paylaşımda bulundu. Hastane yatağında yatarken çektiği bir karesini hesabından paylaşan Erbil, önemli bir sağlık sorunu olmadığını söyleyerek sevenlerinin merak etmemesini istedi. Ancak şovmenin, bu paylaşımı bir süre sonra sildiği görüldü.

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