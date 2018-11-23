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Mehmet Ali Erbil’in sağlık durumu hakkında kötü haber!
Mehmet Ali Erbil’in sağlık durumu hakkında kötü haber!
Yoğun bakımda 35 günü geride bırakan ve uyku hali devam eden Mehmet Ali Erbil'in sağlık durumunu kardeşi Yeşim Erbil, sosyal medyada sayfasından takipçileriyle paylaştı.
Magazin 23 Kasım 2018 - 16:00

Yeşim Erbil, sosyal medya sayfasından kardeşi Mehmet Ali Erbil ile fotoğrafını paylaşarak ünlü şovmenin sağlık durumu hakkında bilgi verdi. Prof. Dr. Yeşim Erbil, “Solunum cihazından ayrılmadı. Temel anlamda akciğer ve böbreklerle ilgili hasarlar var” ifadelerini kullandı.

“ARTIK BU SÜRECİN UZUN OLACAĞI BELLİ”

Yeşim Erbil’in açıklaması şöyle: “Hepinize iyi günler. Dualarınızı eksik etmeyin. Biz bekliyoruz ve dua ediyoruz. Beş hafta önce anlık değişiklikler bizi çok sevindiriyor veya üzüyordu. Bu süreç hepimize sabretmenin ne kadar önemli olduğunu öğretti. Her sabah yoğun bakım sorumlusu arkadaşımla telefonla konuşup akabinde önce Sezin ve aile bireylerine bilgi vermek, her sabah farklı ve güzel haberleri duymayı beklemek hepimiz için çok zor. Bazen olumlu, bazen olumsuz küçük değişiklikler oluyor. Artık bu sürecin uzun olacağı belli. Solunum cihazından ayrılmadı. temel anlamda akciğer ve böbreklerle ilgili hasarlar var, ama onu zorlayan akciğer. Haydi abicim, sıkı sıkı tut şu uzatılan ipi, hepimiz seni bekliyorz, seviyoruz ve dua ediyoruz” ifadelerini kullandı.
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Son güncelleme: 16:07 - 23.11.2018
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