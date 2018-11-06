Mehmet Ali Erbil’in sağlık durumu hakkında yeni açıklama!

Prof. Dr. Yeşim Erbil, evinde düşerek yaralanan ve kaldırıldığı hastanede yaklaşık 20 gündür yoğun bakımda tedavi gören abisi Mehmet Ali Erbil'in sağlık durumu için "Yoğun bakım süreci uzadı, bu kadar ağır travmanın oluşturduğu hasarların onarılması zaman alıyor" dedi.

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Evinde düşerek yaralanan ve kaldırıldığı hastanede yaklaşık olarak 3 haftadır yoğun bakımda tedavisi devam eden ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil’in sağlık durumu hakkında doktor kardeşi Prof. Dr. Yeşim Erbil’den yeni açıklama geldi. Doktor Erbil, “Yoğun bakım süreci uzadı bu kötü olduğu anlamına gelmiyor. Ancak bu kadar ağır travmanın oluşturduğu hasarların onarılması zaman alıyor ve biraz daha sürecek gibi duruyor” ifadelerini kullandı. İşte Yeşim Erbil’in sosyal medya sayfasından yaptığı o paylaşım;

