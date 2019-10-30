Mehmet Aslan kimdir, kaç yaşında ve nereli?

İYİ Parti kurucuları arasında yer alan Mehmet Aslan 'Gazinocular Kralı' olarak bilinen Fahrettin Aslan'ın oğludur. Çeşitli filmlerde ve dizilerde rol alan Mehmet Aslan 1983 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Peki Mehmet Aslan kimdir?

Oyunculuktan sonra İYİ Parti ile siyasete atılan Mehmet Aslan, babasından kalan şirketin balşında yer alıyor. İşte Mehmet Aslan hakkında merak edilenler…

MEHMET ASLAN KİMDİR?

1983 yılında İstanbul’da doğan Mehmet Aslan ‘Gazinocular Kralı’ olarak bilinen Fahrettin Aslan’ın oğludur. Çocukluk yıllarını Türkiye’de geçirmiş 10 yaşındayken babasının dünyasından uzak büyümesi için Paris’e gönderilmiştir. Lise bitene kadar Paris’te kalmış, ardından Boston Üniversitesi’nde okumaya başlamıştır. Ancak 2002 yılında, Boston Üniversitesi’nden Yeditepe Üniversitesi’ne geçiş yapmıştır. Dönüşünden 2 yıl sonra babası Fahrettin Aslan’ın bir karaciğer rahatsızlığı çıkmıştır. Nakil için uygun donör bulunduysa da tehlikeli olduğu için nakil yapılmamıştır.

Aslan, Türkiye’ye döndükten sonra oyunculuk yaptığı diziler ile ön plana çıkmıştır. Show TV’de uzun dönem yayınlanan, “Doktorlar” adlı dizide “Burak Kuzey” adlı karakteri canlandırmıştır. Ardından ATV’de yayınlanan 2005 yılı yapımı Nefes Nefese ve 2006 yapımı “Maçolar” adlı dizilerde yer almıştır. Ayrıca 2008 yılında vizyona giren, Sinem Kobal ile başrolü paylaştığı “Ayakta Kal” adlı bir de sinema filmi vardır.

Oyunculuğu dışında babasından kalan şirketin de başında yer almaktadır. Şirket maden, gayrimenkul ve turizm sektörlerinde işler yapmaktadır.

Son olarak siyasete atılarak, Milliyetçi Hareket Partisi İstanbul İl Başkan Yardımcısı görevine gelen Aslan, bonzaiye karşı yürütülen kampanyanın yüzü ve sözcüsü olarak aktif görev alıyor.

Ocak 2017’de, Twitter hesabındaki paylaşımları nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği iddiasıyla gözaltına alındı. Mehmet Aslan 2019 yerel seçimlerinde Millet İttifakı üyelerinden Cumhuriyet Halk Partisi ile yapılan işbirliği sonucu İYİ Parti’nin İstanbul’un Kâğıthane ilçesi belediye başkanı adayı olarak gösterildi.

DİZİ VE FİLMLERİ

Amerikalı Kız 2018 Toprak Tv Filmi

Kördüğüm 2016 Demir Televizyon Dizisi

Asayiş Berkkemal 2014 Berk Televizyon Dizisi

M.U.C.K. 2012 Savaş Televizyon Dizisi

Ayakta Kal 2008 Ali Yıldız Sinema Filmi

Çılgın Dersane 2007 Kerem Sinema Filmi

Doktorlar 2006-2007 Burak Kuzey Televizyon Dizisi

Nefes Nefese 2005 Kaya Televizyon Dizisi

Belalı Baldız 2005 Anchorman Televizyon Dizisi