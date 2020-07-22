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Mehmet Aslantuğ gençlik fotoğrafını çarpıcı bir notla paylaştı
Mehmet Aslantuğ gençlik fotoğrafını çarpıcı bir notla paylaştı
Ünlü oyuncu Mehmet Aslantuğ sosyal medyadan gençlik fotoğrafını paylaştı ve "Gönlünün zaten bir kapısı yokken, heybesinde kendinden başka derdi olmayanlar adına utanacağını nereden bileceksin!" yorumunu yaptı. 
Magazin 22 Temmuz 2020 - 11:37

Geçtiğimiz günlerde Şehriban Emirli, Mehmet Aslantuğ’un eski sevgilisi olduğunu, Aslantuğ nedeniyle çocuk aldırdığını iddia etmiş, Aslantuğ ise bu iddiaları kesin bir dille yalanlamıştı.

Arzum Onan ile örnek bir evlilik yürüten Aslantuğ, bu yaşanılanların ardından sosyal medyada çarpıcı bir paylaşım yaptı.

‘AH GENÇLİK’

Gençlik halini paylaşan ünlü isim şu notu yazdı:

“KAPTANIN SEYİR DEFTERİ / Ah gençlik… Daha on beşindeyken ve kendini çoktan unutmuşken zaten; memleket aşkına baş uzatıp, fırsat eşitliği için meydan taşırırken; sanatsa mesela mesele, onda kendini değil, kendinde onu arayan; masum, masum, masum gençlik! Gönlünün zaten bir kapısı yokken, heybesinde kendinden başka derdi olmayanlar adına utanacağını nereden bileceksin!..”

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