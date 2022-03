Mehmet Aslantuğ ile Arzum Onan’ın oğlu Can da oyunculuğu seçti

Oyuncu çift Arzum Onan ve Mehmet Aslantuğ'un oğulları Can Aslantuğ aile mesleğini seçti.

Gaye Sökmen Ajans’la anlaşan Can Aslantuğ, Tamer Yılmaz’ın objektifine poz verdi.

2000 doğumlu Aslantuğ, 2016 yılında New York’taki School of Creative and Performings Art’ta yönetmenlik, 2018’de de New York Üniversitesi’nde film yapımı eğitimleri almıştı.

‘Heart of Music’ adında bir kısa film ve ‘Yeşil Yol’ adlı bir Karadeniz belgeseli çeken Aslantuğ, Koç Üniversitesi Medya ve Görsel Sanatlar Bölümü’nde okuyor.

Aslantuğ, Şahika Tekand Studio Oyuncuları’nda başladığı oyunculuk eğitimine de halen devam ediyor.