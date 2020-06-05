Mehmet Aslantuğ Instagram’a katıldı, ilk paylaşımı ise…

Oyuncu Mehmet Aslantuğ, pek çok ünlü ismin aksine Instagram'da kendisine bir hesap açmamıştı. Başarılı isim kendisi adına açılan sahte hesaplar konusunda uyarıda bulunmak ve takipçileriyle birebir etkileşimde kalmak adına bir adım attı.