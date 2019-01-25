Mehmet Aslantuğ kimdir? Mehmet Aslantuğ nereli ve kaç yaşında?

Mehmet Aslantuğ, 25 Eylül 1961 doğumludur. İlk olarak 1985 yılında Akrep Burcu filmi ile oyunculuk kariyerine adım atan Mehmet Aslantuğ hakkında bilinmesi gerekenler haberimizde... Mehmet Aslantuğ nereli ve kaç yaşında?

Şu sıralar Star televizyonunda yayınlanan Kardeş Çocukları dizisinde, Yıldırım Saner karakterini canlandıran Mehmet Aslantuğ hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz… Mehmet Aslantuğ kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, boyu, kilosu, oynadığı diziler ve filmler…

MEHMET ASLANTUĞ KİMDİR?

Mehmet Aslantuğ, 25 Eylül 1961 tarihinde, çiftçi bir ailenin çocuğu olarak Samsun’da dünyaya geldi. İlkokul, ortaokul ve lise eğitimini Samsun'da tamamlayan Mehmet Aslantuğ, Üniversite eğitimini sürdürdüğü İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü'nü oyunculuk sevdası nedeniyle bıraktı ve profesyonel olarak oyunculuk hayatına atıldı. İlk oyunculuk deneyimini Akrep Burcu filminde rol alarak yaşayan Mehmet Aslantuğ, 1992 yılında kendi yapım şirketini kurdu. 1996’da kendisi gibi oyuncu olan Arzum Onan’la evlendi. Mehmet Aslantuğ’un Can isimli bir oğlu bulunmaktadır.

Gecenin Kraliçesi, Racon Ailem İçin, Bir İstanbul Masalı, Ben Onu Çok Sevdim, Veda, Göç Zamanı, Canım Babam, Hanımın Çiftliği, Hırsız, İz Peşinde, Yalancı gibi bir çok projede yer alan Mehmet Aslantuğ, şimdilerde Star TV’de yayınlanan Kardeş Çocukları dizisinde Yıldırım karakterine hayat vermektedir. Mehmet Aslantuğ 1.79 metre boyunda, 76 kilo ve Terazi burcudur.

Ödülleri:

1990-1994-1997-2004 – Altın Kelebek

1992-1993-1994 – Altın Portakal

1994 – Altın Koza

1995 – Çağdaş Sinema Oyuncuları

1998 – Altın Objektif

Filmleri ve dizileri:

Yönetmen:

2009 – Aşkın İkinci Yarısı (Sinema Filmi)

1998 – Sıcak Saatler (TV Dizisi)

Senaryo:

2009 – Aşkın İkinci Yarısı (Sinema Filmi)

Mehmet Aslantuğ’un rol aldığı diziler ve filmler:

2019 – Kardeş Çocukları (Yıldırım Saner) (TV Dizisi)

2017 – Direniş Karatay (Sinema Filmi)

2016 – Kördüğüm (Enver) (TV Dizisi)

2015 – Gecenin Kraliçesi (Aziz) (TV Dizisi)

2015 – Racon: Ailem İçin (Kenan Korhan) (TV Dizisi)

2013 – Ben Onu Çok Sevdim (Adnan Menderes) (TV Dizisi)

2012 – Veda (Mehmet Reşat) (TV Dizisi)

2012 – Göç Zamanı (TV Dizisi)

2011 – Canım Babam (Kerem) (TV Dizisi)

2009 – Hanımın Çiftliği (Muzaffer) (TV Dizisi)

2009 – Aşkın İkinci Yarısı (Arif) (Sinema Filmi)

2003 – Bir İstanbul Masalı (Selim Arhan) (TV Dizisi)

2001 – Hırsız (Adil Alemdar) (TV Dizisi)

2000 – Merdoğlu (Ömer Merdoğlu) (TV Dizisi)

1998 – Sıcak Saatler (Sedat Yalçın) (TV Dizisi)

1997 – Yeni Bir Yıldız (Yalçın Oran) (TV Filmi)

1997 – Akrebin Yolculuğu (Kerem Usta) (Sinema Filmi)

1996 – Kurtuluş (Yüzbaşı Fazıl) (TV Dizisi)

1995 – İz Peşinde (TV Dizisi)

1995 – Bir Kadının Anatomisi (Sinema Filmi)

1994 – Yengeç Sepeti (Sinema Filmi)

1994 – Gerilla (Gerilla Mehmet) (TV Dizisi)

1993 – Yalancı (Ali) (TV Filmi)

1993 – Barışta Savaşanlar (TV Dizisi)

1992 – Kopuk Dünyalar (Kasap Mehmet) (TV Dizisi)

1992 – Kapıları Açmak (Sinema Filmi)

1991 – Karayar Köprüsü (TV Filmi)

1990 – Vurguna İnmek (Rıza) (TV Dizisi)

1990 – Başka Olur Ağaların Düğünü (Doktor Murat) (TV Dizisi)

1989 – İz Peşinde (Tuncer) (TV Dizisi)

1987 – Sevgi Dünyası (Video)

1987 – Belene (Ahmet Öğretmen) (TV Dizisi)

1987 – Ateşböceği (Yılmaz) (Sinema Filmi)

1986 – Gün Doğmadan (Tahir) (Sinema Filmi)

1985 – Akrep Burcu (Sinema Filmi)