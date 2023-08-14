Mehmet Aslantuğ: Yaralayan tüm yalanlara…

Arzum Onan ile 27 yıllık evliliği 29 Mayıs'ta sona eren Mehmet Aslantuğ, "Biricik sevgili Arzum'u ben terk etmedim." demişti. Arzum Onan ise boşanma sonrası Instagram'da yaptığı paylaşımlarla dikkat çekmişti. Onan son olarak "Güneşi uğurluyorum" paylaşımıyla gündem olurken Aslantuğ da yeni bir paylaşım yaptı.

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Mehmet Aslantuğ ve Arzum Onan’ın 27 yıllık evliliğini bitiren duruşma 29 Mayıs’ta Beykoz Adliyesi’nde görüldü. Duruşmaya çift el ele geldi. Anlaşmalı olarak boşanan çiftin duruşması sadece 5 dakika sürdü.

“ARZUM’U BEN TERK ETMEDİM”

Boşanmanın ardından Mehmet Aslantuğ Instagram hesabından ayrılığın perde arkasını anlattı:

“Ve bir borç! Çok yalın anlatayım, izlediğiniz videoya konu müziğe ait bir kültürün evladıyım. Ayıp ve utanma duygusuyla büyüdüm, öyle de gideceğim bu hayattan. Biricik sevgili Arzum’ u ben terk etmedim. Kalbimi başka birine vermedim. Bir yıl önce dikkatli, özenli, saygılı bir ifadeyle şunu söyledi ‘Birkaç yıldır baş etmeye çabaladığım ama edemediğim bir durum var. Artık karı koca gibi hissetmiyorum. Kendime ait bir evde yaşamak istiyorum. Ben de… Pek kolay olmasa da… Anlayışla, saygıyla karşıladım elbette. Küskün davranmadım. Sadece şunu söyledim ‘Böyle bir durumu yönetemem. O halde hukuken de ayrılalım. Davayı da sen aç ve tamamen özgür ol, kendini öyle ara.”

“Hepsi budur ve aylardır benim için de hiç kolay olmamıştır. Çok kıymetli bir dost olarak kalacaktır. Biricik evladımızın kalbi de kendi gibi güzel annesi olarak. Lütfen bana ya da ona yüklenmeyin artık. İkimiz de kalan hayatımıza/başkaca sorumluluklarımıza sahip çıkmaya çalışalım.”

“GÜNEŞİ UĞURLUYORUZ”

Arzum Onan da oğlu Can Aslantuğ ile tatile çıktı ve Instagram hesabından sık sık paylaşımlar yaptı. Onan, son olarak gün batımında çekilen bir karesini “Güneşi uğurluyoruz” notuyla yayınladı.

Arzum Onan’ın fotoğrafının ardından bir tatil paylaşımı da Mehmet Aslantuğ’dan geldi. Bozcaada’da olan Aslantuğ fotoğraflarını “Yaralayan tüm yalanlara… Peki!” notuyla paylaştı.



