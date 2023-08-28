Mehmet Aslantuğ’dan çok konuşulacak Arzum Onan açıklaması

Arzum Onan ile 27 yıllık evliliği 29 Mayıs'ta sona eren Mehmet Aslantuğ'dan çok konuşulacak bir paylaşım geldi.

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Mehmet Aslantuğ ve Arzum Onan'ın 27 yıllık evliliğini bitiren duruşma 29 Mayıs'ta Beykoz Adliyesi'nde görüldü. Duruşmaya çift el ele geldi. Anlaşmalı olarak boşanan çiftin duruşması sadece 5 dakika sürdü.

Boşanmanın ardından Mehmet Aslantuğ Instagram hesabından dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

İşte Aslantuğ’un “Kolay olmadı, üzüldüm, acı çektim ama hiçbir şey yazılıp çizildiği gibi değil” dediği o paylaşım:

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