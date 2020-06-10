Mehmet Aslantuğ’dan iyi bir kaptan nasıl olmalı paylaşımı

Mehmet Aslantuğ’dan iyi bir kaptan nasıl olmalı paylaşımı

Oyuncu Mehmet Aslantuğ eşi Arzum Onan ile birlikte teknesiyle açıldı. Aslantuğ, o anları takipçileriyle paylaştı.

Kısa bir süre önce kendi Instagram hesabını açan oyuncu Mehmet Aslantuğ, buradan paylaşımlar yapmaya başladı. İlk olarak kendi adını kullanarak insanları kandırmaya çalışan hesaplar için uyarıda bulunan Aslantuğ, sonrasında yaptığı paylaşımla takipçilerinin kalplerini ısıttı.

Eşi Arzum Onan’la birlikte çıktığı tekne gezisi sırasında çekilmiş karesini hesabından paylaşan usta oyuncu bu kareye düştüğü “KAPTANIN SEYİR DEFTERİ / İyi bir kaptan; seyirden olduğu kadar, sevdadan da sorumludur… Velhasıl memleketten de” notuyla beğeni topladı.

Aslantuğ’un bu paylaşımına eşi Arzum Onan da kalp emojisi ile yanıt verdi.