Mehmet Atay kimdir? Mehmet Atay nereli ve kaç yaşında?

Mehmet Atay, 1957 doğumludur. İlk dizi deneyimini Bizim Evin Halleri dizisi ile gerçekleştiren Mehmet Atay hakkında bilinmesi gerekenler haberimizde… Mehmet Atay nereli ve kaç yaşında?

Şu sıralar ATV ekranlarında yayınlanmakta olan Gel Dese Aşk dizisinde Balıkçı karakterini canlandıran Mehmet Atay hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz. Mehmet Atay kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, oynadığı diziler ve filmler…

MEHMET ATAY KİMDİR?

Mehmet Atay, 1957 yılında Ankara'da dünyaya gelmiştir. İlk ve orta öğrenimini Ankara'da tamamladı. 1975 yılında Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünü kazandı. 1980 yılında yüksek kısımdan mezun oldu. Aynı yıl Ankara Devlet Tiyatrosu Sanatçısı oldu. 1989-90 döneminde “Beyaz Geceler” adlı oyundaki rolüyle “Sanat Kurumu” ve “Kültür Bakanlığı” en iyi erkek oyuncu ödülü aldı.

Devlet Tiyatrosunda ilk sahne aldığı oyun, O güzelim Kaymaklı Dondurma Rengi Elbise'dir.

Daha sonra bir çok tiyatro oyununda ve Bizim Evin Halleri, Havada Bulut, Affedilmeyen, Gökkuşağı Çocukları, Osmanlı'da Derin Devlet, Canan, Yılanların Öcü, Arka Sokaklar, Deniz Yıldızı, Kaçış, Göl Zamanı, Taş Mektep, Badem Şekeri, Türkler ve Meddah gibi projelerde rol almıştır.

2018 yılında Mehmed Bir Cihan Fatihi isimli dizide rol alan Mehmet Atay, dizide Akşemseddin karakterini canlandırmıştır. Ayrıca bir çok projede yönetmenlik ve seslendirme sanatçısı olarak da görev yapmıştır.

Mehmet Atay'ın rol aldığı diziler ve filmler:

2020 – Gel Dese Aşk (Balıkçı) (TV Dizisi)

2018 – Mehmed: Bir Cihan Fatihi (Akşemseddin) (TV Dizisi)

2017-2018 – Arka Sokaklar (TV Dizisi)

2016 – Beşdoklama (Zazo) (Sinema Filmi)

2014 – Meddah (Nezihi) (Sinema Filmi)

2014 – Yılanların Öcü (Kahya Hüsnü) (TV Dizisi)

2014 – Göl Zamanı (Haşim Bey) (Sinema Filmi)

2013 – Taş Mektep (Gregor) (Sinema Filmi)

2013 – Osmanlı’da Derin Devlet (İspirizade) (TV Dizisi)

2011 – Kaçış (Seslendirme) (KIsa Film)

2011 – Canan (Şakir) (TV Dizisi)

2010 – Gökkuşağı Çocukları (TV Dizisi)

2010 – Arka Sokaklar (Rıfat Hızaloğlu) (TV Dizisi)

2008 – Mevlana Aşkı Dansı (Seslendirme) (Sinema Filmi)

2007 – Affedilmeyen (Büyük Emir) (TV Dizisi)

2002 – Bizim Evin Halleri (Peyami Aslan) (TV Dizisi)

2002 – Havada Bulut (Hayri) (TV Dizisi)

1999 – Uzak Bakışlı Kadınlar (Seslendirme) (Sinema Filmi)