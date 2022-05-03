Mehmet Dinçerler ile evlenen Hadise ilk kez konuştu

30 Nisan'da iş insanı Mehmet Dinçerler ile Çırağan Sarayı'nda nikâh masasına oturan şarkıcı Hadise, dün akşam Kıbrıs konserinde evliliği hakkında konuştu. Çok mutlu olduğunu söyleyen Hadise, "Eşim bana kraliçe gibi bakıyor" dedi.

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Hadise ve Mehmet Dinçerler çifti 30 Nisan’da Çırağan Sarayı’nda nikâh masasına oturdu. Basına kapalı yapılan törende davetlilerin görüntü alması yasaklandı. Nikâhın ardından dün akşam Kıbrıs’taki bir otelde sahneye çıkan Hadise, evliliğiyle ilgili ilk kez konuştu.

“EŞİM BANA KRALİÇE GİBİ BAKIYOR”

Konserde ‘Prenses’ şarkısını söyledikten sonra konuşan Hadise, “Bu şarkıyı yıllardır söylüyordum ama ilk defa evlendikten sonra söylüyorum. Şarkımda prensesler gibiydim baba evinde diye ama eşim bana gerçekten kraliçe gibi bakıyor. Ona buradan teşekkür ediyorum her şey için. Beni bu kadar güzel sevdiği ve hep yanımda olduğu için” dedi.

“BORÇ YOK!”

Hadise ile Mehmet Dinçerler evlilik kararını sosyal medyadan duyurmuştu. Şarkıcının yüzüğü günlerce konuşulmuştu.

Hadise’ye, sevgilisi Mehmet Dinçerler’in hediye ettiği 40 bin dolarlık yüzük, iş insanının alacaklıları tarafından davaya konu olmuştu.

Dinçerler’in alacaklıları, açtıkları davada, “40 bin dolara yüzük alacağına borçlarını ödesin.” demişti.

Tüm bu yaşananların ardından Mehmet Dinçerler, suskunluğunu bozmuştu. Yazılı açıklama yapan iş insanı, takibe alınmış bir borcunun olmadığını söylemişti.

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