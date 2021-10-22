Mehmet Dinçerler’den Hadise’ye: Hep yanımda ol

İş insanı Mehmet Dinçerler, üç aydır aşk yaşadığı sevgilisi Hadise'nin doğum gününü kutladı. Dinçerler, ünlü şarkıcıya "Hep yanımda ol. Doğum günün kutlu olsun" ifadeleriyle seslendi.

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Oyuncu Kaan Yıldırım ile evliliğinden eşiğinden dönen şarkıcı Hadise, kısa bir süre sonra iş insanı Mehmet Dinçerler ile aşk yaşamaya başlamıştı.

Önce Tulum’da, sonra da Bodrum’da tatil yapan çiftten ilk fotoğraf ağustos ayında geldi. Ardından Hadise, sosyal medya hesabından sevgilisi ile fotoğraflarını paylaşmaya başladı.

“Özel hayatımla ilgili konuşmam” diyen Mehmet Dinçerler’den ilk paylaşım ise bugün geldi.

Hadise’nin 36. yaşını kutlayan Dinçerler, birbirinden romantik fotoğrafları Instagram hesabından paylaştı.

Mehmet Dinçerler fotoğrafların altına “Hep yanımda ol, doğum günün kutlu olsun” notunu düştü.

“ÇOCUK SAHİBİ OLMAK İSTERİZ”

Geçen ay bir mekanda sahne alan Hadise, “Dansçı arkadaşlarımın ikisi baba oldu. Ben henüz evlenemedim, inşallah onları yakalayacağım. Allah izin verirse, biz de bir çocuk sahibi olmayı çok isteriz” demişti.

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