Mehmet Emin Kadıhan kimdir? Mehmet Emin Kadıhan nereli, kaç yaşında?

Mehmet Emin Kadıhan, 1984 doğumludur. Kameralar karşısına ilk kez 2010 yılında Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde bölüm oyuncusu olarak geçen Mehmet Emin Kadıhan hakkında bilinmesi gerekenler haberimizde… Mehmet Emin Kadıhan nereli ve kaç yaşında?

Son olarak Kuşlarla Yolculuk isimli dizide Derviş Bahri karakterine hayat vermiş olan Mehmet Emin Kadıhan hakkında merak edilen tüm detayları haberimizde sizler için derledik. Mehmet Emin Kadıhan kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, oynadığı diziler ve filmler…

MEHMET EMİN KADIHAN KİMDİR?

Mehmet Emin Kadıhan, 27 Aralık 1984 yılında Ağrı’da dünyaya gelmiştir. Lise mezunudur. 2005-2006 yılları arasında özel bir tiyatroda oyunculuk ve şan eğitimi aldıktan sonra amatör olarak sahneye çıkmaya başlayan Mehmet Emin Kadıhan, ilk kamera önü oyunculuk deneyimini Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde bölüm oyuncusu olarak yaşadı.

2015 yılında TRT'de yayımlanan Kıssalı Harikalar Kumpanyası adlı programının bazı bölümlerinin senaristliğini yapan Kadıhan, 2016 yılında yayınlanan Sevda Kuşun Kanadında adlı dizide canlandırdığı Parkalı/Deniz Gezmiş karakteri ile büyük beğeni toplamıştır.

Mehmet Emin Kadıhan son olarak Kuşlarla Yolculuk dizisinde Derviş Bahri karakterine hayat vermiştir.

Mehmet Emin Kadıhan'ın rol aldığı diziler:

Kuşlarla Yolculuk (Derviş Bahri, 2020)

Ya İstiklal Ya Ölüm (Hüsnü, 2020)

Vuslat (Tekin Sarp Gönenç, 2019)

Börü (Azad, 2018)

Payitaht Abdülhamid (2017-2018)

Sevda Kuşun Kanadında (Parkalı/Deniz Gezmiş, 2016)

Seddülbahir 32 Saat (Muhittin, 2015)

Kıssalı Harikalar Kumpanyası (2015)

Hatasız Kul Olmaz (Rampali, 2014)

Diriliş: Ertuğrul (2017)

Küçük Gelin (2013-2015)

En Uzun Yüzyıl (2013)

Aşkın Bedeli (2014-2015)

Kurt Kanunu (Muhip, 2012)

İffet (2012)

Bir Kadın Tanıdım (2011)

Tek Türkiye (2010)

Kurtlar Vadisi Pusu (2010)

Mehmet Emin Kadıhan'ın rol aldığı filmler:

Zor yıllar (2017)

Yol Ayrımı (2017)

Saruhan (Kamil, TV Filmi 2016)

Fatih’in Fedaisi: Kara Murat (2014)

Açlığa Doymak (Derviş, 2012)