Mehmet Günsür kimdir? Mehmet Günsür nereli ve kaç yaşında?

Mehmet Günsür, 1975 doğumludur. Kameralar karşısına ilk kez Geçmiş Zaman Mimozaları adlı dizi ile çıkan Mehmet Günsür hakkında merak edilenler haberimizde... Mehmet Günsür nereli ve kaç yaşında?

Şu sıralar Netflix’in ikinci Türk dizisi Atiye’de rol alan Mehmet Günsür hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz… Mehmet Günsür kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, boyu, kilosu, oynadığı diziler ve filmler…

MEHMET GÜNSÜR KİMDİR?

Mehmet Günsür, 8 Mayıs 1975 tarihinde İstanbul Fatih’de dünyaya gelmiştir. Marmara Üniversitesi Reklamcılık Bölümü mezunudur. 1988 yılında TRT'de yayınlanan “Geçmiş Zaman Mimozaları” adlı dizide canlandırdığı Sabih karakteri ile ilk oyunculuk deneyimini gerçekleştirmiştir. Oyuncu olarak çıkış yaptığı film “Hamam” oldu.

Mehmet Günsür, 1998 yılında yayınlanan “Sır Dosyası” adlı dizide çaylak dedektif rolünde oynadı. 2000 yılına gelindiğinde “Hayal Kurma Oyunları” adlı filmde Tarık Akan ile birlikte rol aldı. Kariyerine İtalya’da devam eden Günsür, 2001 yılında “Tommaso” ve “Guida”, 2002 yılında “L’Italiano” ve 2003 yılında “Papa Buono,II” adlı İtalyan yapımların yer aldı. 2003 yılında “O Şimdi Asker” adlı sinema filminde alkolik bir genci canlandırdı. Aynı yıl “Pilli Bebek” adlı televizyon dizisinde boy gösterdi. “Anlat İstanbul” adlı filmde oynadı.

Film Yönetmeni Katerina Mongio ile evli olan Mehmet Günsür'un bu evliliğinden Maya, Ali ve Chloe adında üç çocukları vardır. Şimdilerde Netflix’in ikinci Türk dizisi Atiye’de rol alan Mehmet Günsür, 1,78 metre boyunda, 65 kilo ve Boğa burcudur.

Ödülleri:

1998 – 10. Ankara Film Festivali Umut Veren Yeni Erkek Oyuncu – Hamam

2003 – 40. Antalya Film Şenliği Jüri Özel Ödülü – O Şimdi Asker

2003 – 6. Gökçeada Film Festivali En İyi Erkek Oyuncu – O Şimdi Asker

2004 – 9. Sadri Alışık Ödülleri Jüri Özel Ödülü – O Şimdi Asker

2011 – 16. Sadri Alışık Ödülleri Jüri Özel Ödülü – Ses

2012 – ELLE Style Ödülleri En İyi Erkek Oyuncu – Muhteşem Yüzyıl

2012 – Ayaklı Gazete TV Yıldızları En İyi Dönem Dizisi Yardımcı Erkek Oyuncu – Muhteşem Yüzyıl

2012 – 18. Kral Müzik Ödülleri En İyi Film Müziği Aşk Tesadüfleri Sever – Mehmet Günsür & TNK

2014 – Sakarya Üniversitesi Justiniaus Medya Ödülleri – En İyi Erkek Oyuncu – Muhteşem Yüzyıl

Mehmet Günsür’ün rol aldığı diziler ve filmler:

2019 – Atiye (TV Dizisi)

2018 – Kanaga (TV Dizisi)

2017 – Fi (Deniz) (TV Dizisi))

2017 – Martıların Efendisi (Şenol) (Sinema Filmi)

2017 – İstanbul Kırmızısı (Yusuf) (Sinema Filmi)

2014 – Unutursam Fısılda (Tarık) (Sinema Filmi)

2011-2013 – Muhteşem Süleyman (Şehzade Mustafa) (TV Dizisi)

2011 – Aşk Tesadüfleri Sever (Özgür) (Sinema Filmi)

2010 – Ses (Onur) (Sinema Filmi)

2008 – Se Chiudi Gli Occhi (Sinema Filmi)

2007 – Dehşet Gecesi (Stefan Kerchek) (Sinema Filmi)

2007 – Bıçak Sırtı (Mehmet Ertuğrul) (TV Dizisi)

2005 – Beyaz Gelincik (Mustafa) (TV Dizisi)

2004 – Kasırga İnsanları (Sinan) (TV Dizisi)

2004 – Anlat İstanbul (Rıfkı) (Sinema Filmi)

2003 – Pilli Bebek (Tarık) (TV Dizisi)

2002 – O Şimdi Asker (Nihat Denizer) (Sinema Filmi)

2002 – İtalyan (Giorgio) (Sinema Filmi)

2001 – Tommaso (Giovanni) (Sinema Filmi)

2001 – Guida (Giovanni) (Sinema Filmi)

1999 – Sır Dosyası (Ayhan) (TV Dizisi)

1999 – Hayal Kurma Oyunları (Futbolcu Çocuk) (Sinema Filmi)

1997 – Hamam (Mehmet) (Sinema Filmi)

1991 – Suyun Öte Yanı (Sinema Filmi)

1989 – Geçmiş Bahar Mimozaları (Sabih) (TV Dizisi)