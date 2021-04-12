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Mehmet Günsür şef oldu

Oyuncu Mehmet Günsür'ün orkestra şefi Teoman Kaya karakterine hayat verdiği İtalyan dizisi yayınlandı. Günsür'ün dizisi İtalya'da ulusal kanal olan Rai TV’de izleyiciyle buluştu.

Güncellenme: 10:25, 12/04/2021
Hayat HaberleriMagazin
Mehmet Günsür şef oldu

İtalya’da yaşayan Mehmet Günsür’ün yeni dizisi ‘La Compagnia del Cigno’ dün akşam ekrana geldi.

Dizi, Milano’daki Giuseppe Verdi Konservatuvarı’na kayıt yaptıran yedi genç müzisyen arasındaki dostluğu konu alıyor.

Teoman Kaya da, eskiden öğrencisi olduğu okula ünlü bir orkestra şefi olarak geri dönüyor.

Kaya’nın konservatuara gelişinin ise gizli bir amacı vardır ve bunun sonuçları genç yetenekleri derinden sarsacaktır.

Rai 1 kanalında yayınlanan dizi, ilk sezonunda 5.5 milyon izleyiciye ulaşmıştı.

dizi dizisi İtalya oyuncu
Yayınlanma Tarihi:10:19,