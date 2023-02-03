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Mehmet Günsür’ün anne acısı

Oyuncu Mehmet Günsür'ün annesi Sibel Günsür hayatını kaybetti.

Yayınlanma: 08:43 - 03 Şubat 2023 Güncellenme:
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Mehmet Günsür’ün anne acısı

Mehmet Günsür’ün annesi Sibel Günsür geçen aralık ayında İstanbul’da özel bir hastanede bypass ameliyatı olmuş ve tedavisi devam ediyordu.

Hayatını kaybeden emekli lise öğretmeni Sibel Günsür önceki gün Zincirlikuyu’da düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.

Sibel Günsür, 2018 yılında hayatını kaybeden eşinin yanında toprağa verildi.

Sibel Günsür, oğlu Mehmet Günsür ve gelini Katerina Mongio ile ‘Kanaga’ dizisinde yer almıştı.

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