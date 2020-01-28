Mehmet Korhan Fırat kimdir? Mehmet Korhan Fırat nereli ve kaç yaşında?

Mehmet Korhan Fırat, 1988 doğumludur. İlk oyunculuk deneyimini Şefkat Tepe dizisi ile gerçekleştiren Mehmet Korhan Fırat hakkında merak edilenler haberimizde... Mehmet Korhan Fırat nereli ve kaç yaşında?

Şu sıralar TV8 ekranlarında yayınlanan Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde Celal karakterini canlandıran Mehmet Korhan Fırat hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz… Mehmet Korhan Fırat kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, boyu, kilosu, oynadığı diziler ve filmler…

MEHMET KORHAN FIRAT KİMDİR?

Mehmet Korhan Fırat, 26 Ağustos 1988 tarihinde Erzincan’da dünyaya gelmiştir. Eğitimini Selçuk Üniversitesi Devlet Konservatuarı'nda tamamlamıştır. İlk oyunculuk deneyimini 2010 yılında rol aldığı Şefkat Tepe dizisinde hayat verdiği Şahin karakteri ile gerçekleştiren Mehmet Korhan Fırat; Küçük Gelin, Sungurlar, Nizama Adanmış Ruhlar ve Bizim Hikaye gibi yapımlarda rol almıştır.

Şimdilerde TV8 ekranlarında yayınlanan Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde Celal karakterine hayat veren Mehmet Korhan Fırat, 1.82 metre boyunda, 77 kilo ve Başak burcudur.

Mehmet Korhan Fırat’ın rol aldığı diziler ve filmler:

2019 – Doğduğun Ev Kaderindir (Celal) (TV Dizisi)

2017-2018 – Bizim Hikaye (Tufan) (TV Dizisi)

2015 – Nizama Adanmış Ruhlar (Ali) (TV Dizisi)

2014 – Sungurlar (Şahin) (TV Dizisi)

2013 – Küçük Gelin (Mirza) (TV Dizisi)

2010-2014 – Şefkat Tepe (Şahin) (TV Dizisi)