Mehmet Öz ve Nusret canlı yayında buluştu: Bu virüsü boğacağız

Dünyaca ünlü iki isim Dr. Mehmet Öz ve Nusret, sosyal medyada canlı yayın yaparak takipçilerine hem türkçe hem İngilizce canlı yayın yaptı. İkili, corona virüsü nedeniyle panik yapmamalarını istedi.

Dünyaca ünlü doktor Mehmet Öz, Nusret’in “Corona virüsü ile mücadele ederken nelere dikkat edelim” sorusuna, “Endişeli ol ama asla panik olma. Tedbirli ol, aileni koru, akıllı hareket et, sosyal mesafeni koru ve kendini birkaç hafta izole et. Kontrol senin elinde” şeklinde cevap verdi

Tüm dünya hekimlerinin yoğun çalıştığını belirten Dr. Öz, “Biz bu virüsü boğacağız. Altı ay sonra geri döndüğünde ise etkisi çok az olacak. Çünkü hem ilacımız, hem aşımız olacak. Virüsü daha iyi tanımış olacağız” dedi.

Corona virüsü hakkında çalışmaların devam ettiğini belirten Dr. Öz, “Antibakteriyel sıvılara karşı sabun çok daha kuvvetli ve ekonomik. En yakın arkadaşınız sabun olsunç Biz de burada sabuna geçiş yaptık” dedi.

Nusret, evde kalan insanların iştahındaki artış için öneri isteyince ise Dr. Öz, “Yoğun temponuzdaki gibi davranın. İş başı yapacak gibi bakımlı olmak, moralinizi yüksek tutacak. Tembelleşmeye fırsat vermeyin” sözleriyle yanıtladı.

Dr. Öz, karantina döneminde uykunun önemine dikkat çekerek, “Yedi saat uyumak bağışıklığın en temel ihtiyacı. D vitaminini de sakin yerlerde 15 dakika güneşte kalarak kazanabiliriz” dedi.

Dr. Öz, alınması gereken tedbirlerle ilgili şu sözlere yer verdi:

– Yeterli uyu.

– Spor yap.

– Sağlıklı beslen.

– Ellerini sabunla 20 saniye boyunca, ameliyata hazırlanan cerrah gibi yıka.