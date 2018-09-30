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Mehmet Uslu kimdir?
Mehmet Uslu kimdir?
Oyuncu Mehmet Uslu 57 yaşında hayatını kaybetti. Acı haberi Onur Akay, "Akciğer kanseri ile savaşan değerli oyuncumuz Mehmet Uslu'yu, dün gece saat 23:00'da tedavi gördüğü hastanede kaybettik." diyerek duyurdu. Peki Mehmet Uslu kimdir?
Magazin 30 Eylül 2018 - 11:40

Çok sayıda dizide ve sinema filmlerinde rol alan sevilen oyuncu Mehmet Uslu’nun vefat ettiği öğrenildi. ‘Fatmagül'ün Suçu Ne?’ dizisinin ‘Rıfat’ı olarak da bilinen Mehmet Uslu, en son Star TV ekranlarında yayınlanan ‘Söz’ dizisinde ‘Albay’ karakteriyle ekranda yer almıştı.

MEHMET USLU KİMDİR?

24 Nisan 1961 tarihinde dünyaya gelen dizi ve sinema oyuncusu Mehmet Uslu, çok sayıda sevilen dizide önemli roller üstlendi. Mehmet Uslu, ‘Fatmagül’ün Suçu Ne?’ dizisinin Rıfat’ı olarak biliniyordu. ‘Arka Sıradakiler’ dizisinde ‘Noyan’, ‘Gece Gündüz’ dizisinde ‘Kenan’, ‘Küçük Kadınlar’ dizisinde ‘Kadir’, ‘Fatih Harbiye’ dizisinde ‘Selim’, ‘Fatmagül’ün Suçu Ne?’ dizisinde ‘Rıfat’ karakterlerine hayat vermişti.

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