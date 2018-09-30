Mehmet Uslu kimdir?

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Çok sayıda dizide ve sinema filmlerinde rol alan sevilen oyuncu Mehmet Uslu’nun vefat ettiği öğrenildi. ‘Fatmagül'ün Suçu Ne?’ dizisinin ‘Rıfat’ı olarak da bilinen Mehmet Uslu, en son Star TV ekranlarında yayınlanan ‘Söz’ dizisinde ‘Albay’ karakteriyle ekranda yer almıştı.

MEHMET USLU KİMDİR?

24 Nisan 1961 tarihinde dünyaya gelen dizi ve sinema oyuncusu Mehmet Uslu, çok sayıda sevilen dizide önemli roller üstlendi. Mehmet Uslu, ‘Fatmagül’ün Suçu Ne?’ dizisinin Rıfat’ı olarak biliniyordu. ‘Arka Sıradakiler’ dizisinde ‘Noyan’, ‘Gece Gündüz’ dizisinde ‘Kenan’, ‘Küçük Kadınlar’ dizisinde ‘Kadir’, ‘Fatih Harbiye’ dizisinde ‘Selim’, ‘Fatmagül’ün Suçu Ne?’ dizisinde ‘Rıfat’ karakterlerine hayat vermişti.