Mehmet-Yeliz Okur: Evliliğin temeli saygı

Türk basketbolunu NBA’de uzun yıllar başarıyla temsil eden eski milli basketbolcu Mehmet Okur ve eşi Yeliz Okur, uzun vadeli ilişkileri ve evlilikleri saygının ayakta tuttuğunu belirterek, "Bu durum bizim evliliğimiz için de geçerli" dedi.

Mehmet Okur ve Yeliz Okur, 16 yıldır mutlu evliliklerini sürdürüyor. İkili, evlilikleri ve hayatları ile ilgili MAG dergisine konuştu. Yeliz Okur, “Her ailede olduğu gibi, bizde de anlaşmaya varamadığımız ya da tartıştığımız durumlar yaşanabiliyor” ifadelerini kullanarak, “Bizim başarabildiğimiz en iyi şeyin her seferinde bir tarafın alttan alabilmesi olduğunu düşünüyorum. Mehmet kötü bir gün geçirdiğinde ben, ben kötü bir gün geçirdiğimde Mehmet durumu kontrol altına alıyor. Saygı, sevgi, anlayış ve hoşgörü evliliğin temel taşlarıdır” dedi.

Mehmet Okur ise “Süreç içerisinde ben ve eşim karşılıklı olarak saygı sınırlarını korumaya özen gösterdik. Zaten uzun vadeli ilişkileri ve evlilikleri saygı, ayakta tutuyor. Bu durum bizim evliliğimiz için de geçerli” açıklamasını yaptı.



TÜRKİYE’YE DÖNMEYİ DÜŞÜNÜYORLAR

ABD’de yaşayan çift, İstanbul Boğazı’nı, Türk yemeklerini ve arkadaş çevresini özlediklerini, Türkiye’ye temelli dönmeyi de düşündüklerini dile getirdi.

Çift, söyleşi sırasında “Birbirinizi birkaç kelime ile anlatacak olsanız neler söylerdiniz?” sorusuna da cevap verdi. Yeliz Okur, bu soruyu “Mehmet; çocuklarına ve ailesine değer veren, işine tutkuyla bağlı, evcimen, çabuk sinirlenip çabuk yumuşayan, dürüst, doğru bildiklerinin koşulsuz-çıkarsız arkasında duran bir kişiliğe sahip” şeklinde cevapladı. Mehmet Okur ise “Yeliz duygusal, şefkatli, sevdiklerine değer veren; ama biraz da kontrolü seven birisi. Fakat benim için en önemlisi çok iyi bir anne ve eş olması” yanıtını verdi.

Mehmet Okur, en büyük hayalinin NBA'de koçluk yapmak olduğunu söyledi.