Mehtap Bayri kimdir? Mehtap Bayri nereli ve kaç yaşında?

Mehtap Bayri, 1977 doğumludur. Kameralar karşısına ilk kez Fırtınalar dizisi ile geçen Mehtap Bayri hakkında merak edilenler haberimizde... Mehtap Bayri nereli ve kaç yaşında?

Şu sıralar TRT 1 ekranlarında yayınlanan Kalk Gidelim dizisinde Sevda Dal karakterini canlandıran Mehtap Bayri hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz… Mehtap Bayri kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, boyu, kilosu, oynadığı diziler ve filmler…

MEHTAP BAYRİ KİMDİR?

Mehtap Bayri, 15 Mart 1977 tarihinde Mardin Nusaybin’de doğmuştur. Aslen Düzce’lidir. İstanbul Vefa Lisesi’nde yatılı olarak okuyan Mehtap Bayri, o dönemlerde tiyatroya ilgi duydu. Üniversiteyi kazanamayınca Düzce Şehir Tiyatrosu’na girdi. Daha sonra sınavları kazanarak girdiği Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü’nden mezun oldu. Mezun olduktan sonra Gazi Mahallesi’nde iki yıl ilkokul öğretmenliği yaptı.

Öğretmenliğin ardından Asuman Dabak Tiyatrosu’na giren Mehtap Bayri, rol aldığı Şahane Düğün isimli tiyatro oyunuyla dikkatleri üzerine çekti. 1995 yılında Fırtınalar isimli dizideki Kiraz karakteriyle televizyon dünyasına adım atan Mehtap Bayri, Ekmek Teknesi, Dudaktan Kalbe, Küçük Kadınlar, Gönül Hırsızı, Figüran, Gülcemal, Olur İnşaallah ve Oflu Hoca'nın Şifresi gibi pek çok projede rol almıştır.

Şimdilerde TRT 1 ekranlarında yayınlanmakta olan Kalk Gidelim dizisinde Sevda karakterine hayat vermektedir. Mehtap Bayri 1.63 metre boyunda, 56 kilo ve Balık burcudur.

Mehtap Bayri’nin rol aldığı diziler ve filmler:

2019 – Hasbihal (Sinema Filmi)

2018 – Milyonluk Kuş (Sinema Filmi)

2017-2019 – Kalk Gidelim (Sevda Dal) (TV Dizisi)

2017 – Her Şey Mümkün (Nurhan) (Sinema Filmi)

2017 – Aşka Racon Sökmez (Dürdane) (Sinema Filmi)

2016 – Oflu Hoca’nın Şifresi 2 (Meryem) (Sinema Filmi)

2016 – Hangimiz Sevmedik (Ayşen Akça) (TV Dizisi)

2015 – Uzaklarda Arama (Neriman) (Sinema Filmi)

2015 – Olur İnşallah (Şerife) (Sinema Filmi)

2014 – Oflu Hoca’nın Şifresi (Meryem) (Sinema Filmi)

2014 – 2015 – Kertenkele (Tülin) (TV Dizisi)

2014 – Gülcemal (Gülnaz) (Sinema Filmi)

2014 – Figüran (Pelin Şafak Teyze) (Sinema Filmi)

2014 – Analı Oğullu (Afet Fettan) (TV Dizisi)

2013 – Gönül Hırsızı (Gönül) (TV Dizisi)

2012 – Mevsim Çiçek Açtı (Esra) (Sinema Filmi)

2012 – Evlerden Biri (Leman) (TV Dizisi)

2010 – Şen Yuva (Ajans Mualla) (TV Dizisi)

2010 – Gönül Ferman Dinlemiyor (Ayten) (TV Dizisi)

2010 – Bitmeyen Şarkı (Perihan) (TV Dizisi)

2009 – Kız Kaçıran (Cevriye) (TV Dizisi)

2009 – 2011 – Geniş Aile (Müjgan Kayır) (TV Dizisi)

2008 – 2009 – Küçük Kadınlar (Mihrace ) (TV Dizisi)

2007 – Sana Mecburum (Saadet) (TV Dizisi)

2007 – Hakkını Helal Et (Nuray) (TV Dizisi)

2007 – 2008 – Dudaktan Kalbe (Afife) (TV Dizisi)

2006 – Candan Öte (Figen Demir) (TV Dizisi)

2004 – Gece 11:45 (Selma) (Sinema Filmi)

2004 – Büyük Yalan (Şükran Vardarlı ) (TV Dizisi)

2004 – 2008 – Büyük Buluşma (Meryem) (TV Dizisi)

2002 – Sırlar Dünyası / Sır Kapısı (TV Dizisi)

2002 – Ekmek Teknesi (Mehpare) (TV Dizisi)

2001 – Aşkına Eşkıya (Köylü Gelin) (TV Dizisi)

2000 – Şarkıcı (Sinema Filmi)

2000 – Filler ve Çimen (Haber Spikeri) (Sinema Filmi)

1999 – Deli Yürek (Nazlı Miroğlu) (TV Dizisi)

1999 – Beyaz Mantolu Adam (Sinema Filmi)

1998 – Şeytanın Gözyaşları (Hülya) (TV Dizisi)

1997 – Şaban ile Şirin (TV Dizisi)

1997 – Yasemince (TV Dizisi)

1997 – Yalan (Gazeteci) (TV Filmi)

1997 – Hiç Bana Sordun mu? (TV Dizisi)

1995 – Fırtınalar (Kiraz) (TV Dizisi)