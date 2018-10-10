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Mehtap Bayri’nin babası hayata gözlerini yumdu!
Mehtap Bayri’nin babası hayata gözlerini yumdu!
Oyuncu Mehtap Bayri, sosyal medya sayfasından yaptığı paylaşımla babası Yaşar Bayri'nin hayatını kaybettiğini duyurdu.
Magazin 10 Ekim 2018 - 11:04

TRT ekranlarında yayınlanan ‘Kalk Gidelim’ dizisinde rol alan oyuncu Mehtap Bayri’nin babası hayata gözlerini yumdu. Oyuncu, acı haberi sosyal medya sayfasından yaptığı paylaşımla takipçileriyle paylaştı.

“KALBİM YANIYOR BABAM”

Sevilen oyuncu Mehtap Bayri’nin babası Yaşar Bayri hayatını kaybetti. Acı haberi sosyal medya hesabından duyuran ünlü oyuncu, hayranlarını da yasa boğdu. Babasıyla fotoğraf paylaşan Bayri, “Babam… Kalbim yanıyor babam” notunu yazdı.
mehtapbayri

Son güncelleme: 11:40 - 10.10.2018

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