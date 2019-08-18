Mekan sahipsiz kaldı

Son olarak Norm Ender'in şarkısına atıfla "Mekanın sahibi geri geldi" açıklaması ile dikkatleri üzerine çeken Hadise, konuyla ilgili sorulara cevap vermedi.

Ünlü popçu Hadise, önceki gün kardeşi Derya Açıkgöz ile birlikte Kuruçeşme'de bulunan bir mekândan çıkarken görüntülendi. Son dönemde giydiği sahne kıyafetleri ve Harbiye Açıkhava konserinde yaptığı “Mekânın sahibi geri geldi” açıklamasıyla gündemden düşmeyen Hadise'ye gündeme dair sorular yöneltildi. Acelesi olduğunu belirterek soruları yanıtlamaktan kaçınan Hadise, hızlı adımlarla kapıda bekleyen VİP aracına yöneldi.

Ünlü popçu, “Mekân sahibi benim açıklamanız çok konuşuldu. Mekânın sahibi sizce kim?” sorusu karşısında gülümseyerek “Hepimizi çok seviyorum. Daha sonra konuşuruz” dedikten sonra aracına bindi.