Aksiyon filmlerinin vazgeçilmez isimlerinden biri olan Jason Statham, Jessica Alba ile birlikte Mekanik 2 Suikast filminin başrolünü üstleniyor. İkiliye Tommy Lee Jones, Michelle Yoah eşlik ediyor. 2016 yılında çekilen filmin yönetmenliğini ise Dennis Gansel üstleniyor. İşte Mekanik 2 Suikast filminin konusu ve oyuncuları...

Jason Statham, Jessica Alba ve Tommy Lee Jones gibi isimlerin başrollerini paylaştığı, Dennis Gansel'in yönetmen koltuğuna oturduğu aksiyon dolu suç filmi… Dünyanın en tehlikeli kiralık katili Arthur Bishop, kanlı geçmişini geride bırakır. Artık amacı sakin bir hayat sürerek sevdiği kadınla olmaktır. Fakat bir gün korkunç düşmanları hayatının aşkını kaçırır. Şimdi ise Arthur dünyayı dolaşarak üç imkânsız suikast gerçekleştirmek ve hayatının aşkını kurtarmak zorundadır.

Arthur Bishop, suikastçilik işini bırakmaya karar vermiştir. Ancak sevgilisi Gina çok güçlü ve tehlikeli bir adam tarafından kaçırılınca, onun hayatını kurtarabilmek için yeniden eski işine dönmek zorunda kalacaktır. Görevi, dünyanın 3 farklı yerindeki birbirinden zor suikastleri gerçekleştirmek ve onlara kaza süsü vermektir.

MEKANİK 2 SUİKAST FİLMİNİN OYUNCULARI