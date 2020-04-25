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Mel Gibson, kendisinden 35 yaş küçük sevgilisiyle görüntülendi
Mel Gibson, kendisinden 35 yaş küçük sevgilisiyle görüntülendi
Corona virüsü salgını tüm dünyayı etkisi altına alırken, ünlüler de karantina esnasında ihtiyaç duydukları malzemeleri almak için marketlere akın ediyor. Mel Gibson da, maske önlemini alarak kendisinden 35 yaş küçük sevgilisiyle alışverişte görüntülendi.
Magazin 25 Nisan 2020 - 10:35

Ünlü aktör Mel Gibson, 29 yaşındaki kız arkadaşı Rosalind Ross ile karantina günlerinde Los Angeles’ta alışveriş yaparken görüntülendi.

Backgrid USA

Çiftin alışveriş yaptıkları marketten çıkarken objektiflere yansıyan görüntülerde maske önlemini es geçmediği görüldü.

Backgrid USA

Bir yandan market arabasını iten Gibson, diğer yandan da kız arkadaşına sarılarak yürüdü.

Gibson ve Ross, 2014 yılından beri birlikte ve ilk çocukları 2017 yılında dünyaya geldi.

Backgrid USA

Lars Gerard adını verdikleri oğulları, Mel Gibson’ın dokuzuncu, Rosalind Ross’un ise ilk çocuğu.

Backgrid USA

Rosalind Ross, Gibson’ın 2011’de kendisini alkol bağımlılığı ve aile içi şiddetle suçlayan eski eşi Oksana Grigorieva’dan boşanmasının ardından yaşadığı ilk ciddi ilişkisi.

Gibson’ın, Grigorieva ile evliliğinden bir kızı, eski eşi Robyn Gibson’dan ise yedi çocuğu bulunuyor.