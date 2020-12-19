Melek Baykal: 26 yıl sonra boşanabildim

Rol aldığı ‘İyi Aile Babası’ hakkında konuşan Melek Baykal, “Sıkıntılı pandemi sürecinde gülmeye dertlerimizi unutmaya ihtiyacımız var. Pandemiden dolayı aslında bu dönem çalışmayı planlamıyordum ama projenin senaryosu, yönetmeni ve castı o kadar başarılıydı ki pandemi koşullarına rağmen koşarak sete gittim” dedi.

“TOPLUM OLARAK AĞLAMAYI SEVİYORUZ”

Yelda Kırçuval’ın dram projelerine olan yoğun ilgiden bahsetmesi üzerine Melek Baykal, “Toplum olarak ağlamayı o kadar çok seviyoruz ki maalesef. Niye meraklıyız bu kadar ağlamaya? Yani gülmek kadar güzel bir şey var mı? Bence daha pozitif bakmalıyız hayata. İnsanlarımız tabii ki dram projelerini de izlesin ama komedi projeleriyle de her şeyden uzaklaşmalı ve gülmeye vakit ayırmalılar” diye konuştu.

İngiltere’den Matild Manukyan’ın hayatını oynaması için gelen teklifle ilgili de, Manukyan’ın çok önemli bir karakter olduğunu, metnin çok iyi yazılmış olduğunu belirten Baykal, ‘İyi Aile Babası’ dizisinin çekimleri devam ettiği için reddetmek zorunda kaldığını belirtti.

“ARTIK EVLİLİK DÜŞÜNMÜYORUM”

Baykal, özel hayatı hakkında da konuştu:

“2 evlilik yaptım ikisi de beşer yıl sürdü. Yabancı olan eşimle 5 yıl beraberdik. Ayrıldık, 21 yıl ayrı kaldık ama vakitsizlikten boşanamadık. Ne ben Almanya’ya gidebildim ne o gelebildi. Tam 26 yılın sonunda boşanabildik.”

“Ve artık evlilik düşünmüyorum çünkü başka şeylerin hayatımda daha güçlü yer aldığına karar verdim. Ailem, yeğenlerim, mesleğim gibi. İşimi tiyatroyu çok seviyorum. İşim ailem yetiyor bana evliliğe ihtiyacım yok.”