Melek Baykal bayramda annesini ziyaret etti

Oyuncu Melek Baykal, sosyal medya hesabı üzerinden annesini ziyarete gittiği o anlara dair bir video paylaştı ve sevenlerinin bayramını kutladı.

Yer aldığı projelerle akıllara kazınan oyuncu Melek Baykal, corona virüsü günlerinde çektiği eğlenceli videolarla takipçilerini hem mutlu etti hem de bilgilendirdi.

Baykal, Ramazan Bayramı dolayısıyla paylaştığı videoda ise annesine yaptığı ziyareti takipçilerine ulaştırdı. Böylesi özel bir günü annesinden ayrı geçirmek istemeyen Melek Baykal paylaştığı videonun altına şu satırları yazdı:

“BAYRAMDA ANNE DUASI…

Tüm sevdiklerime sevenlerime mutlu sağlıklı bayramlar diliyorum, bu sabah bizde anacığımla bayramlaştık. Yanımızda olamayan Samim, Zeynebim, Mertim, Aslım onları andık anacığımla..sonra görüntülü görüşmeyle bayramlaştık…

Napalım en kötü günümüz en kötü bayramımız böyle olsun. Bundan sonra inşallah coronasız mutlu bayramları hep birlikte ailemizle sevdiklerimizle birlikte kutlayalım. Biz şimdilik şükür hayattayız ama.. coronadan dolayı yakınlarını kaybeden yurttaşlarımız oldu. Onlarada bu acılı bayramlarında sabır.. kaybettiklerinede rahmet diliyorum”