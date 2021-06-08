Melek Baykal çok kızdı: Hukuki süreci başlatacağım

Sosyal medya platformlarında hakkında sahte ölüm haberi çıkan oyuncular kervanına Melek Baykal da katıldı.
‘Melek Baykal vefat etti’ haberi altında Youtube kanalına abone toplamaya çalışıldığını söyleyen usta oyuncu, bu haberleri yayınlayanlara dava açma kararı aldı.
Baykal, kararını Instagram hesabından takipçilerine şu sözlerle duyurdu:
* Sevgili takipçilerim, ‘Melek Baykal vefat etti’ haberiyle kanalına abone toplamaya çalışan vicdansız, insanlıktan uzak birçok YouTube sayfası mevcut.
* Avukatım Bilal Küçükşengün asılsız haber yapan mecralarla alakalı hukuki süreci başlatacak. Sağlığım çok şükür çok iyi. Sizleri çok seviyorum.