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Melek Baykal çok kızdı: Hukuki süreci başlatacağım

Oyuncu Melek Baykal, hakkında ölüm dedikodusu yayanlarla ilgili hukuki süreç başlatacağını duyurdu. Baykal, "Vicdansız, insanlıktan uzak bir Youtube sayfası mevcut. Asılsız haberler yapan mecralarla ilgili hukuki süreci başlatacağım" dedi.

Güncellenme: 09:21, 08/06/2021
Hayat HaberleriMagazin
Melek Baykal çok kızdı: Hukuki süreci başlatacağım

Sosyal medya platformlarında hakkında sahte ölüm haberi çıkan oyuncular kervanına Melek Baykal da katıldı.

‘Melek Baykal vefat etti’ haberi altında Youtube kanalına abone toplamaya çalışıldığını söyleyen usta oyuncu, bu haberleri yayınlayanlara dava açma kararı aldı.

Baykal, kararını Instagram hesabından takipçilerine şu sözlerle duyurdu:

* Sevgili takipçilerim, ‘Melek Baykal vefat etti’ haberiyle kanalına abone toplamaya çalışan vicdansız, insanlıktan uzak birçok YouTube sayfası mevcut.

* Avukatım Bilal Küçükşengün asılsız haber yapan mecralarla alakalı hukuki süreci başlatacak. Sağlığım çok şükür çok iyi. Sizleri çok seviyorum.

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Yayınlanma Tarihi:08:45,