Melek Baykal’ın 87 yaşındaki annesi spor yaptı

Bir dönem Cennet Mahallesi’ndeki Pembe karakteriyle akıllara kazınan 65 yaşındaki Melek Baykal, sosyal medya hesabından 87 yaşındaki annesinin spor yaptığı anları paylaştı. Annesinin alkış toplayan videosunun ardından bir canlı yayına bağlanan Baykal, “Örnek olabildiysek, biraz motife edebildiysek ne mutlu bize” dedi.

“ANNEM 20 DAKİKA YÜRÜYÜŞ VE EGZERSİZ YAPTI”

Corona virüsü karşı alınan tedbirler kapsamında 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkması yasaklandı. Hem yaş engelinden dolayı hem de salgından korunmak için evde olan 65 yaşındaki Melek Baykal, sosyal medya hesabından 87 yaşındaki annesinin evde spor yaptığı anları paylaştı. Oyuncu, paylaşımına da “Çok sevgili dostlarım; her sabah olduğu gibi bu sabah da benim canım anneciğim 20 dakika yürüyüşünün ardından egzersizlerini yaptı. Bu videoyu paylaşma nedenim ileri yaşta olup, evde kalan tüm ileri yaşta olanlara örnek olmasını istiyorum. Annem için her evde kalanlardan ‘Maşallah’ lütfen. Sizleri seviyorum. Sabah sporlarımızı ihmal etmeyelim lütfen” notunu düştü.