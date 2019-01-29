Melek Deneyi konusu ne? Melek Deneyi filmi oyuncuları kimler?

Melek Deneyi konusu izleyiciler tarafından merak ediliyor. Melek Deneyi başrolünde Allie Marie Evans, Patrick Johnson yer alırken macera dolu filmin aksiyon sahneleri izleyenleri koltuklarına kilitliyor. Melek Deneyi filmi konusu ve oyuncuları...

Melek Deneyi, laboratuvar ortamında özel olarak yetiştirilmiş çocukların “okul” denilen yerden kaçaran yaşadıkları maceraları konu ediyor. İşte Ölüm Yarışı 2 filminin kadrosu ve konusu ile ilgili ayrıntılar…

MELEK DENEYİ FİLMİ KONUSU

Yaşları 14 ila 6 arasında değişen 6 çocuk, laboratuvar ortamında özel olarak yetiştirilmiş melezlerdir. Bu çocuklar DNA’larına eklenen %2 oranında kuş DNA’sı sayesinde kanatlarıyla uçabilme yeteneği kazanmışlardır. Bir gün bakıcıları Jeb’in yardımlarıyla tutuldukları “okul”dan kaçarlar ve dağlarda yaşamaya başlarlar. Ancak en küçükleri olan Angel kaçırılınca Maximum “Max”, Ride’ın önderliğinde zorlu bir yolculuğa çıkarlar. Bu yolculuk sırasında kendi geçmişlerini de keşfetme şansı yakalayacaklardır.

MELEK DENEYİ OYUNCULARI

Yönetmenlik koltuğunda Jay Martin’in oturduğu, senaryosunun ise Angelique Hanus’in yazdığı Melek Deneyi filmi oyuncu kadrosunda Allie Marie Evans, Patrick Johnson, Peter O'Brien, Lyliana Wray, Tina Huang yer alıyor.