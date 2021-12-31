Melek Mosso 10 bin kişinin karşısında açıkladı

Bodrum'da sahne alan sanatçı Melek Mosso, hayranlarına yılbaşı müjdesi vererek 2022 yılında senfoni orkestrasıyla arabesk projesi ile sevenlerinin karşısına çıkacağını açıkladı.

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Bodrum Belediyesi’nin yılbaşı etkinlikleri kapsamında sahne alan Melek Mosso, kendisini dinleyenleri adeta mest etti. Melek Mosso’yu dinlemek için Bodrum Belediye Meydanı’na gelenler adım atacak yer bırakmadı. Meydana sığmayan Mosso hayranları cadde ve sokakları kapattı.

10 BİN KİŞİ KATILDI

10 bin kişinin katıldığı konserde Mosso, sevilen şarkılarını hayranlarıyla paylaştı. Zaman zaman eğlendiren, zaman zaman ise duygu dolu anlar yaşatan Mosso 3 saat sahnede kaldı. Binlerce kişi Mosso’nun şarkılarına eşlik etti.

SENFONİ ORKESTRASIYLA ARABESK PROJESİ YOLDA

Konser öncesinde gazetecilerin sorularını cevaplayan Melek Mosso, “Pandemide her meslek grubu aynı sıkıntıyı çekti, bizler de çektik. Umarım 2022’de bu sağlıksız günler geride kalır, kaybettiklerimizi, üzüldüklerimizi geri kazanırız” dedi.

Herkesin istek ve dileklerinin gerçekleşmesini temenni eden ve yeni projesinden bahseden Mosso, “2022 yılında yeni single’lar gelecek birkaç tane üst üste, ondan sonra da yaz boyunca büyük bir projem var. Melek Mosso senfoni orkestrasıyla arabesk projesi olacak. Bunun haberini ilk defa burada veriyorum” dedi. (İHA)



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