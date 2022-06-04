Melek Mosso’nun yerine çıkacaktı… Seda Sayan Isparta’daki konsere gidemedi

Melek Mosso'nun Isparta'daki konserinin iptal edilmesi sonrası sanatçının yerine Seda Sayan ile anlaşma sağlanmıştı. Hava muhalefeti sebebiyle uçakların kalkmadığını söyleyen Seda Sayan, bu nedenle Isparta'ya gidemediğini belirterek, "Sayın saygıdeğer başkanımızın belirleyeceği önümüzdeki tarihlerde tekrar görüşmek ümidiyle" dedi.

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3 Haziran’da Isparta Uluslararası Gül Festivali’nde sahne alacağı açıklanan Melek Mosso’nun konseri ‘İslami hassasiyetler’ nedeniyle belediye tarafından iptal edilmesi sonrasında Mosso’nun yerine Seda Sayan getirilmişti.

Aynı festival kapsamında Funda Arar’ın 5 Haziran’da, Derya Uluğ’un ise 4 Haziran’da konser vermesi bekleniyordu. Fakat iki sanatçı da Melek Mosso’ya destek olmak için konserden çekildiğini açıklamıştı.

Arar ve Uluğ’un yerine Niran Ünsal, Işın Karaca ve Altay getirilmişti.

Ancak dün sahneye çıkması beklenen Seda Sayan, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunarak Isparta’ya gidemediğini duyurdu.

“HAVA MUHALEFETİ NEDENİYLE ALANDAN DÖNDÜM”

Sayan, paylaştığı videoda, “Çok sevgili Isparta halkı, hava muhalefetinden dolayı alandan döndüm, uçaklar kalkmadığı için. İnşallah, saygıdeğer başkanımızın belirleyeceği önümüzdeki tarihlerde tekrar sizinle buluşmak ümidiyle…” ifadesini kullandı.

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